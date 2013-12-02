Рибак планує посадити владу і опозицію за стіл переговорів

«Завтра такий круглий стіл відбудеться, й у всіх представників процесу буде можливість висловити свої думки», − сказав спікер, якого цитує Радіо ”Свобода”.

Рибак зазначив, що як голова парламенту організує такий круглий стіл.

Спікер підкреслив, що українці мають право проводити мирні збори й висловлювати свою думку, і ніхто не надає право нікому цих людей принижувати й бити.

«Те, що трапилося в ніч із п`ятниці на суботу (з 29 на 30 листопада), таке неможливо в Україні й влада підтримувати таке не буде. Завтра ми цю тему саме в переговорах зачепимо й будемо розглядати», − додав він.

Рибак повідомив, що зустрічався із Президентом Віктором Януковичем, і, з його слів, Президент також запевнив його, що розгін мирних демонстрантів недозволений і він його не підтримує.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 30 листопада «беркут» жорстоко розігнав Євромайдан у Києві.

1 грудня на вулиці столиці вийшло до 500 тисяч громадян, обурених нападом на мирних учасників протесту.

Однак, близько півтисячі молодиків спортивної статури сьогодні прорвали кордон міліції та імітували захват Адміністрації Президента. Вони поводили себе досить агресивно. Журналісти, які перебували на місці події, зазначали, що провокатори викрикують гасла українською, а розмовляють між собою російською мовою. Вони кидали в спецназ різні предмети, в тому числі каміння і «коктейлі Молотова». Крім того, молодики демонстрували добре володіння навичками протидії бійцям силових структур і знають їхню тактику поведінки.

Пізніше МВС України повідомило, що до правопорушень біля Адміністрації Президента України причетні понад 300 радикально налаштованих членів організації «Братство», які діяли під наглядом Дмитра Корчинського.