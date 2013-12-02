Губернатор Київщини закликав змінити силовий метод на діалог
Голова Київської державної обласної адміністрації Анатолій Присяжнюк пропонує створити робочу групу за участі представників громадськості, народних депутатів, влади, незалежних журналістів, для вгамування пристрастей та прийняття виваженого правильного рішення.
Про це наголосив голова КОДА, коментуючи останні події в українському суспільстві.
«Силові методи вирішення цих питань є не раціональними та потребують зваженої оцінки», - сказав Присяжнюк.
Він як голова Київської облдержадміністрації, як «громадянин великої держави Україна з багаторічним життєвим досвідом звернувся до усіх учасників Євромайдану щодо толерантності та витримки під час проведення мирних демонстрацій у Києві».
Присяжнюк підкреслив, що поважає право кожного на проведення мирних зібрань, гарантованих Конституцією України, водночас засуджує ескалацію свавілля і насильства під час проведення самої акції протесту в Києві, у тому числі застосування сили правоохоронцями та побиття журналістів.
«Сьогодні до мене звертаються сотні матерів з тривогою за здоров’я своїх дітей, які перебувають на майдані. І я, як батько, як кадровий офіцер розділяю їхню тривогу, бо обурений непрофесійністю керівників, які штовхнули спецпідрозділ на такі дії», - додав губернатор.
Він нагадав, що Президент України дав свою оцінку подіям, які відбулися на Майдані в ніч з 29 на 30 листопада і вже доручив генеральній прокуратурі здійснити перевірку усіх обставин на Майдані Незалежності.
«Разом з тим події, що відбулися 1 грудня біля Адміністрації Президента України, КМДА, будинку профспілок є такими, що заслуговують засудження та застосування до їх ініціаторів відповідних законодавством санкцій, - підкреслив Присяжнюк. - Вважаю методи політичних сил щодо ескалації ситуації неприпустимими».
За його словами, Київщина пройшла нелегкий шлях від політичного протистояння та економічного занепаду до конструктивної співпраці з місцевими політичними силами, громадськими об’єднаннями та лідерства в соціально-економічному розвитку. «Тому я, як ніхто інший розумію, що діалог та консенсус у прийнятті рішення є єдиним шляхом до розвитку держави», - додав губернатор.