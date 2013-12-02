Губернатор Київщини закликав змінити силовий метод на діалог

Про це наголосив голова КОДА, коментуючи останні події в українському суспільстві.

«Силові методи вирішення цих питань є не раціональними та потребують зваженої оцінки», - сказав Присяжнюк.

Він як голова Київської облдержадміністрації, як «громадянин великої держави Україна з багаторічним життєвим досвідом звернувся до усіх учасників Євромайдану щодо толерантності та витримки під час проведення мирних демонстрацій у Києві».

Присяжнюк підкреслив, що поважає право кожного на проведення мирних зібрань, гарантованих Конституцією України, водночас засуджує ескалацію свавілля і насильства під час проведення самої акції протесту в Києві, у тому числі застосування сили правоохоронцями та побиття журналістів.

«Сьогодні до мене звертаються сотні матерів з тривогою за здоров’я своїх дітей, які перебувають на майдані. І я, як батько, як кадровий офіцер розділяю їхню тривогу, бо обурений непрофесійністю керівників, які штовхнули спецпідрозділ на такі дії», - додав губернатор.

Він нагадав, що Президент України дав свою оцінку подіям, які відбулися на Майдані в ніч з 29 на 30 листопада і вже доручив генеральній прокуратурі здійснити перевірку усіх обставин на Майдані Незалежності.

«Разом з тим події, що відбулися 1 грудня біля Адміністрації Президента України, КМДА, будинку профспілок є такими, що заслуговують засудження та застосування до їх ініціаторів відповідних законодавством санкцій, - підкреслив Присяжнюк. - Вважаю методи політичних сил щодо ескалації ситуації неприпустимими».

За його словами, Київщина пройшла нелегкий шлях від політичного протистояння та економічного занепаду до конструктивної співпраці з місцевими політичними силами, громадськими об’єднаннями та лідерства в соціально-економічному розвитку. «Тому я, як ніхто інший розумію, що діалог та консенсус у прийнятті рішення є єдиним шляхом до розвитку держави», - додав губернатор.