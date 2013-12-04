У Донецьку на пропрезидентський мітинг прийшли 5 тисяч людей

У Донецьку перед будівлею обласної ради близько 5 тис. осіб провели мітинг на підтримку Президента Віктора Януковича і Кабінету міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції «Донбас за стабільність, закон і порядок» приїхали з прапорами Партії регіонів з різних міст Донецької області. Мітинг почався близько 13.00 і тривав протягом години.

Велику частину мітингувальників представляли працівники державних шахт і шахтоуправлінь ДП «Макіїввугілля», «Селідоввугілля», ДП «Донецька вугільна енергетична компанія (ДВЕК)» тощо.

Учасники акції тримали плакати: «Донбас разом з Президентом», «Ми за стабільність», «Донбас за громадянський мир» та інші.

Вів мітинг головний редактор донецького «Мегарадіо» Олександр Сулаєв.

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«Чому Донбас повинен працювати і забезпечувати всю країну, коли інші області мітингують і влаштовують страйки, поки вони танцюють і співають, на Донбасі ми платимо їм зарплати і пенсії. Хіба це справедливо?», - говорив ведучий.

Промовці - керівники вугільних підприємств вимагали від лідерів опозиції негайно згорнути всі акції протесту. Вони називали лідерів опозиції «триголовою змією» і закликали мітингувальників у Києві «отямитися».

«У разі якщо ситуація в країні й надалі розпалюватиметься, залишаємо за собою право втрутитися в неї і особисто підтримати конституційні органи влади в Києві», - заявляли промовці.

За офіційними даними правоохоронців і керівників регіону, в сьогоднішньому мітингу, організованому Партією регіонів у Донецьку, взяли участь від 12 до 15 тисяч осіб.

За словами донецького міського голови Олександра Лук‘янченка «всі учасники акції приїхали у перерву, в неробочий час, лише депутатів місцевих рад прибуло до Донецька 4 тисячі 834 особи».

Губернатор Донецької області Андрій Шишацький додав, що гірники звернулися до своєї профспілки, яка і допомогла організувати їх приїзд на мітинг у Донецьк.