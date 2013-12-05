У Києві автомобілісти заблокували базу "Беркуту" (відео)

Про це на своїй сторінці в Facebook написала активістка Анна Сорока. Вона також виклала відео пікету, повідомляє ТСН.

На відео видно, як десятки авто разом із громадським транспортом блокують "гніздо" "Беркуту". Вони невпинно сигналять під їхньою базою. І на відео навіть помітно, як "беркутівці" починають тікати з вулиці на свою базу.

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Водночас, у Василькові активісти заблокували автобуси із "Беркутом", які збираються на Київ. Черги на виїзд до столиці очікують близько півтори тисячі беркутівців, повідомили очевидці.

На часі на заваді правоохоронцям біля воріт військового училища у Василькові стоять місцеві жителі, які створюють живий ланцюг, щоб не випустити автобуси.

Всі автобуси, які мають кримські номери та таблички з написом "МВС", прибули до військового училища вранці у середу.