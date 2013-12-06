У Європі погодилися розробити Дорожню карту щодо підписання СА з Україною - Арбузов

5 грудня Перший віце-прем’єр-міністр України провів зустрічі із Міністром закордонних справ Республіки Польща Радославом Сікорським та Міністром закордонних справ Королівства Швеції Карлом Більдтом, заступником Держсекретаря США Вікторією Нуланд, а також заступником Генерального секретаря Європейської служби зовнішньої діяльності Хельгою Шмід, які прибули до м. Київ з метою участі у Міністерській конференції ОБСЄ.

Під час цих зустрічей Перший віце-прем’єр запевнив, що європейська інтеграція залишається стратегічним вибором України, який є шляхом реалізації плану реформ, передбачає відкриття європейських та світових ринків для української економіки, а також прив’язує розвиток України на найближчі роки до європейських цінностей та критеріїв.

Сергій Арбузов зазначив, що сьогоднішній етап відносин України з ЄС має стати етапом інтенсивних переговорів з метою підписання Дорожньої карти, поетапне виконання якої має привести до підписання найближчим часом Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС.

Європейські політики підтвердили свою налаштованість на проведення таких переговорів. Крім того, для забезпечення проведення подальших реформ та перетворень в українській економіці наголосили на необхідності продовження переговорів з МВФ.

Вікторія Нуланд також відзначила важливість продовження діалогу з МВФ, оскільки це має дати позитивні сигнали ринкам та інвесторам.

Водночас міжнародні політики висловили свою стурбованість у зв’язку з політичною ситуацією, що склалась в Україні. Вони наполягають на необхідності проведення переговорів з опозиційними силами з метою пошуку шляхів виходу із ситуації, що склалася.