Азаров згоден на створення тристоронньої комісії для розслідування розгону Євромайдану

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав інтерв`ю телеканалу «Інтер».

«Ми готові на створення незалежної групи, яка могла б об`єктивно всебічно розслідувати ті питання, які викликають у наших опонентів сумніви. Я це підтвердив на зустрічі з паном Ягландом», - відзначив український прем`єр.

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Азаров підкреслив, що ця «група повинна бути неупередженою і об`єктивною».

«Я думаю, що ми зможемо створити такі умови для її роботи. Але є умови. Першим і головним є дотримання Конституції: розблокувати адміністративні будівлі, припинити захоплення будівель», - заявив прем`єр.

Він додав, що «сісти за стіл переговорів можна з людьми, які визнають Конституцію України».

Як повідомлялося, 5 грудня Генсек Ради Європи Ягланд запропонував створити експертну групу для спостереження за розслідуванням обставин зіткнень у Києві. “Ці події залишаться невиліковною раною українського суспільства, якщо правда про них не буде встановлена. Розслідування і його результати повинні бути прийняті всіма залученими сторонами. У зв`язку з цим я запропонував створити експертну групу для спостереження за розслідуванням, до складу якої можуть увійти по одному представникові від опозиції, уряду і міжнародної співдружності відповідно”, - повідомив генсекретар РЄ.

Ягланд заявив, що Рада Європи, зі свого боку, готова запропонувати кандидатуру поважаного і досвідченого експерта в області прав людини.

Сьогодні, 6 грудня, лідери опозиції заявили, що підтримують ідею створення такої міжнародної слідчої комісії.