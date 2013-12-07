Азаров: Блокування Уряду і Ради – це блокування угоди про безвізовий режим з ЄС

Микола Азаров категорично спростував спекуляції щодо того, нібито пауза з підписанням Угоди про Асоціацію з Європейським Союзом “поставила хрест” на підписанні іншого важливого документу – угоди про безвізовий режим.

“Це абсолютно не так. Оскільки безвізовий режим визначається окремою угодою і для її реалізації необхідне повне виконання нашою державою певних вимог, чітко визначених критеріїв. Переважну більшість вимог Україна виконала”, - підкреслив глава Уряду.

Серед найважливіших пунктів, які виконала наша держава, Микола Азаров назвав реадмісію – прийом незаконних мігрантів з країн-членів ЄС, які проникли на їх територію з України. “Цей пункт вимагає від нас величезних організаційних та матеріальних витрат, вжиття низки заходів щодо посилення охорони державного кордону. Ми пішли на це, і протягом останніх років займалися вирішенням цих питань. І зараз у нас є повне розуміння з колегами з Європейського Союзу, що цей план виконаний”, - зауважив прем’єр-міністр України.

За словами Миколи Азарова, залишилося прийняти у Верховній Раді законопроект щодо запобігання та протидії дискримінації в Україні, який захищає від дискримінації на основі сексуальної орієнтації у трудових відносинах а також пов’язаний з правом на одностатеві шлюби тощо. “Цей законопроект зараз знаходиться на розгляді в Парламенті. Але лідери опозиції не дуже “палають бажанням” прийняти цей закон: вони заблокували роботу Верховної Ради, і від них в цьому питанні багато чого залежить”, - наголосив Глава Уряду. Ще одне технічне питання, яке необхідно вирішити для повного виконання плану імплементації угоди про безвізовий режим між Україною та ЄС, це впровадження системи біометричних паспортів.

“Це – важке питання з організаційної точки зору. Але ми взяли на себе зобов’язання реалізувати програму впровадження біометричних паспортів, і зараз тривають підготовчі роботи”, - додав Микола Азаров. Він також наголосив на необхідності проводити роз’яснювальну роботу серед людей, в суспільстві для досягнення консенсусу щодо цих двох важливих питань, адже існують різні точку зору та підходи і до прав сексуальних меншин, і до впровадження біометричних паспортів, які містять відбитки пальців та іншу біологічну інформацію про особу. Прем’єр-міністр України також акцентував увагу на тому, що вирішення важливого питання про безвізовий режим з ЄС пов’язано й з позицією російської сторони. “Саме тому ми запропонували обговорити всі протиріччя у трьохсторонньому форматі. Адже введення безвізового режиму з ЄС означає відкриття безвізового режиму для громадян з країн ЄС на нашому східному кордоні. Тому російська сторона висловила занепокоєння з цього приводу, адже буде втрачений контроль на кордоні, і навіть лунали виступи окремих російських політиків щодо введення віз для громадян України, що для нас є категорично неприйнятним. В даній ситуації без участі трьох сторін буде дуже важко знайти компромісне рішення”, - відзначив Микола Азаров.

Прем’єр-міністр України висловив сподівання, що найближчим часом такі переговори відбудуться і шлях до підписання угоди про безвізовий режим буде відкритий. “Але вирішувати існуючі проблемні питання в умовах блокування Адміністрації Президента, Уряду, Парламенту та інших державних установ доволі важко. Я закликаю відповідальних політиків прислухатися до мої слів. З безвідповідальними політиками, екстремістами, авантюристами, провокаторами немає про що говорити. Але якщо політики вважають себе відповідальними за долю України, вони повинні прислухатися”, - підкреслив Микола Азаров.