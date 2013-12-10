Єфремов розповів, коли Янукович визначиться з питанням відставки Захарченка

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександр Єфремов після засідання круглого столу щодо пошуку шляхів виходу з політичної кризи, що склалася в країні.

Зокрема, відповідаючи на запитання журналістів, чи розглядається сьогодні питання звільнення міністра Захарченко, він сказав: «Це питання, ви знаєте, ким розглядається, воно розглядається Президентом. Рішення про звільнення ухвалюється Президентом. Наскільки я знаю, зараз працює Генеральна прокуратура, вивчаються всі обставини. Виходячи з остаточного рішення, яке подасть на стіл генеральний прокурор, ухвалюватиметься відповідне рішення».

Єфремов також зазначив, що проблема в країні зараз стоїть дуже гостро і її треба вирішувати шляхом переговорів, коли й представники влади, й представники опозиції мають можливість висловити свої точки зору. Він також додав, що йому щиро шкода тих людей, які постраждали 30 листопада і 1 грудня в Києві.

«Цього не можна допускати в будь-якому цивілізованому суспільстві. Це неприйнятно», - сказав Єфремов.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада вночі бійці «Беркута» жорстоко розігнали Євромайдан у Києві. 35 учасників акції було затримано, відносно їх складені админпротоколы. 35 побитих учасників акції звернулися до лікарів за допомогою. Це викликало обурення громадян і зібрало надзвичайно масові акції протесту в Києві та інших містах держави.

1 грудня близько півтисячі хлопців спортивної статури прорвали кордон міліції й імітували штурм Адміністрації Президента. Вони поводилися досить агресивно. Журналісти, які перебували на місці події, зазначали, що провокатори вигукували гасла українською, а розмовляли між собою російською мовою.

Потім міліція Києва повідомила, що розслідує 11 кримінальних проваджень про події, пов'язані із захопленням адмінбудівель, іншими інцидентами, що сталися 1 грудня в центрі столиці. В рамках розслідувань цих проваджень затримано 9 осіб.

5 грудня заступник начальника Головного слідчого управління МВС України Олег Татаров повідомив, що органи внутрішніх справ відкрили вже 64 кримінальних провадження про правопорушення під час акцій протесту в Києві.

Водночас Татаров зазначив, що на даний час за підозрою в скоєнні правопорушень затримано вже 14 осіб.

6 грудня в Головному слідчому управлінні Генеральної прокуратури України допитали як свідка Захарченка у справі про силовий розгін Євромайдану.