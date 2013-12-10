ЄС допоможе Україні з виконанням умов Угоди про асоціацію - Фюле

Як передає кореспондент УНІАН, про це єврокомісар з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле заявив під час сесії Європарламенту у Страсбурзі, яка серед іншого розглядала питання “Східного партнерства”, зокрема України.

“Ми готові допомогти і підтримати Україну в модернізаційному процесі, через кредити МВФ з макрофінансовою допомогою, шляхом активізації програми Євросоюзу щодо надання фінансової допомоги, допомогти Україні імплементувати Угоду про асоціацію, коли вона буде підписана, і залучити інших міжнародних партнерів”, - сказав Фюле депутатам Європарламенту.

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Сьогодні у Брюсселі голова Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард заявила про готовність МВФ фінансово допомогти Україні, але зауважила, що український уряд має виконати низку вимог, зокрема провести реформу ціноутворення на енергоносії та реформу у валютній сфері.