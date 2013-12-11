Мітингувальники закликають киян приєднуватися до них Майдані

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав зі сцени, виступаючи перед мітингувальниками.

Він також висловив сподівання, що іноземні дипломати зможуть допомогти своїм впливом у нинішній ситуації в Україні.

Також один із активістів Майдану Незалежності відзначив, що бійці “Беркута” та ВВ залишили барикади мітингувальників з боку вулиці Михайлівської.

Нагадаємо, сьогодні, 11 грудня, близько 1 години ночі кілька тисяч силовиків оточили Євромайдан і почали штурм барикад, встановлених навколо наметів. Протистояння триває досі.

МВС називає штурм Майдану ”заходами з благоустрою території”, які проводилися вночі для зручності громадян.