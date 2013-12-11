Уряд Великої Британії висловив глибоку стурбованість подіями на Майдані

Про це повідомляє ВВС.

"Я глибоко занепокоєний рішенням українського уряду кинути проти мирних демонстрантів на Майдані Незалежності міліцію спеціального призначення", - сказав британський міністр закордонних справ Вільям Хейг.

Він додав, що на претензії протестувальників треба реагувати відкриттям діалогу, а не насильством.

"Такі дії (насильство) неприйнятні. Сполучене Королівство твердо стоїть на боці прагнення українського народу будувати майбутнє на засадах ближчої асоціації з їхніми європейськими партнерами і поваги демократичних цінностей", - додав британський міністр.

Напередодні українська діаспора у Великій Британії провела наймасовішу досі акцію солідарності з Євромайданом у Києві.

Кількасот українців вимагали запровадження санкцій проти наближених до влади олігархів під час розгляду в британському парламенті питання про відносини з Україною.