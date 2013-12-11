Лідери опозиції заявили, що не підуть на переговори з владою без "мандату Євромайдану"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

“Рішення про перемовини повинно прийматися не політичними лідерами, а таке рішення повинно ухвалюватися тими людьми, які на Майдані. Ми повинні отримати мандат на проведення будь-яких перемовин”, - наголосив Яценюк.

Він зазначив, що умовами для початку переговорів з владою є покарання винних за побиття людей на Євромайдані, звільнення активістів, які були заарештовані, а також відведення всіх правоохоронців від Євромайдану і гарантія незастосування сили проти Євромайдану.

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На уточнювальне питання журналістів, яким чином Євромайдан має давати мандат на проведення переговорів, Яценюк відповів, що за це мають проголосувати люди, які забралися на Євромайдані.

Лідер фракції “Свобода” Олег Тягнибок нагадав, що нерідко до людей, які зібрались на Євромайдані, політики звертаються з проханням підтримати ту чи іншу пропозицію, і люди голосують за неї.

Він підкреслив, що в цьому випадку саме таке голосування має відбутися.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 грудня, Президент України Віктор Янукович запросив опозицію до діалогу і пообіцяв не допустити застосування сили.

“Я особисто готовий до участі в такому круглому столі. Заради досягнення компромісу закликаю опозицію не відмовлятись, не йти дорогою протистояння та ультиматумів”, - йдеться в заяві.

Янукович запевнив, що влада діятиме виключно в рамках закону і ніколи не вживатиме сили проти мирних зібрань.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 грудня, близько 1-ї години ночі кілька тисяч силовиків оточили Євромайдан і почали штурм барикад, зведених мітигнувальниками.