Фюле не отримував пропозицію про посередництво у врегулювання кризи в Україні
Комісар Європейського Союзу з розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле заявив, що наразі не отримував пропозиції про посередництво у врегулювання політичної кризи в Україні, але закликав усі зацікавлені сторони взяти участь у ”круглому столі”.
Як повідомляє власний кореспондент УНІАН про це Фюле заявив журналістам після переговорів з першим віце-прем`єром українського уряду Сергієм Арбузовим в Єврокомісії.
«До мене не зверталися з пропозицією про посередництво. Якби було би таке звернення, я б його розглянув у консультації з Верховним представником ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Кетрін Ештон, якщо це допомогло би українському народові», - сказав пан Фюле.
«Увесь фокус тут полягає в тому, щоб усі зацікавлені сторони дали запевнення не лише організувати ”круглий стіл”, але й особисто взяти в ньому участь. Щоб були гарантії, що сила не буде застосована проти тих, хто бере участь у демонстраціях, щоб усі заарештовані були відпущені, а ті, хто причетний до надмірного використання сили були виявлені і покарані,” сказав Фюле.
У четвер Європарламент ухвалив резолюцію, в якій міститься звернення до керівників ЄС створити місію високого рівня для посередницької місії в Україні між владою, опозицією та представниками громадянського суспільства і пошуків шляху налагодження діалогу між ними.