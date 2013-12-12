Фюле не отримував пропозицію про посередництво у врегулювання кризи в Україні

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН про це Фюле заявив журналістам після переговорів з першим віце-прем`єром українського уряду Сергієм Арбузовим в Єврокомісії.

«До мене не зверталися з пропозицією про посередництво. Якби було би таке звернення, я б його розглянув у консультації з Верховним представником ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Кетрін Ештон, якщо це допомогло би українському народові», - сказав пан Фюле.

«Увесь фокус тут полягає в тому, щоб усі зацікавлені сторони дали запевнення не лише організувати ”круглий стіл”, але й особисто взяти в ньому участь. Щоб були гарантії, що сила не буде застосована проти тих, хто бере участь у демонстраціях, щоб усі заарештовані були відпущені, а ті, хто причетний до надмірного використання сили були виявлені і покарані,” сказав Фюле.

У четвер Європарламент ухвалив резолюцію, в якій міститься звернення до керівників ЄС створити місію високого рівня для посередницької місії в Україні між владою, опозицією та представниками громадянського суспільства і пошуків шляху налагодження діалогу між ними.