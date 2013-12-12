Скрипка та Фагот закликають створити "уряд республіки Майдан"

Зокрема, за круглий стіл сіли Олег Скрипка, Олег Михайлюта та Антін Мухарський,повідомляє ТСН.

Між ними розгорнулася справжня полеміка. Не обійшлось без суперечок. Фагот та Мухарський одразу не бачили компромісних варіантів і запевняли, що єдиний вихід із ситуації - це відставка уряду і лише потім переговори з владою.

Натомість Олег Скрипка закликав шукати компроміси і запропонував обрати уряд республіки Майдан.

Це мають бути громадські активісти, не політики. І саме їх делегувати на переговори з владою.

В кінці зустрічі музиканти взагалі вирішили, що варто запросити і президента, і урядовців прийти на Майдан і там почати переговори. Щоправда, наголосили, перед цим треба запитати думку мітингувальників і підготувати їх до цього.