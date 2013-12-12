Тягнибок: вибори Ради і президента мають відбуватися за новим законодавством і з новою ЦВК

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав виступаючи перед мітингувальниками на Майдані Незалежності.

«Дострокові вибори мають відбуватися при інших зовсім умовах, ніж сьогодні. Для чого нам з вами йти на інші вибори, якщо той же закон, якщо ті самі «махльовщики» будуть рахувати. Не піде так. Нам потрібне нове виборче законодавство, нам потрібен новий склад ЦВК»,- сказав він.

Тягнибок також висловив думку, що новим має бути керівництво і Національних телерадіокомпаній та не повинно бути цензури «як вони це дуже часто роблять».

«За таких умов ми можемо погоджуватися на інші дострокові вибори», - сказав депутат.

Крім того, наразі відзначив Тягнибок, мітингувальники мають зберігати Майдан, що створить тиск на владу, та блокувати за потреби адміністративні будівлі, суди, прокуратури по всій Україні.