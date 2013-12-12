Тягнибок: вибори Ради і президента мають відбуватися за новим законодавством і з новою ЦВК
Лідер партії «Свобода» Олег Тягнибок наголошує, що дострокової вибори парламенту та президента мають відбуватися за новим виборчим законодавством і з новою Центральною виборчою комісією.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав виступаючи перед мітингувальниками на Майдані Незалежності.
«Дострокові вибори мають відбуватися при інших зовсім умовах, ніж сьогодні. Для чого нам з вами йти на інші вибори, якщо той же закон, якщо ті самі «махльовщики» будуть рахувати. Не піде так. Нам потрібне нове виборче законодавство, нам потрібен новий склад ЦВК»,- сказав він.
Тягнибок також висловив думку, що новим має бути керівництво і Національних телерадіокомпаній та не повинно бути цензури «як вони це дуже часто роблять».
«За таких умов ми можемо погоджуватися на інші дострокові вибори», - сказав депутат.
Крім того, наразі відзначив Тягнибок, мітингувальники мають зберігати Майдан, що створить тиск на владу, та блокувати за потреби адміністративні будівлі, суди, прокуратури по всій Україні.