Генсек Ради Європи привітав звільнення "в’язнів Банкової"

Про це сказано у заяві, поширеній прес-службою Ради Європи, яку цитує Радіо Свобода.

«Це добрий знак. Я порушував питання дев’яти ув’язнених, коли зустрічався у Києві з прем’єр-міністром і міністром юстиції України. Звільнення цих людей може бути першим кроком на шляху до вирішення кризи», – вважає Яґланд.

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За словами генсекретаря Ради Європи, наступним кроком має бути розслідування під контролем консультативної групи випадків застосування сили проти мирних демонстрантів. «Як я казав опозиції і уряду, ми готові запропонувати поважного міжнародного експерта з прав людини, який міг би очолити цю групу», – сказав Яґланд.

У своїй заяві генсекретар Ради Європи заявляє про звільнення 9 осіб. Водночас, як повідомили сьогодні у представництві «Міжнародної амністії» в Україні, з 9 осіб, затриманих раніше за сутички на Банковій 1 грудня, звільнено 8. Один, Ярослав Притуленко, досі перебуває під вартою.