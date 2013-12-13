Митрополит Володимир надає владі та опозиції для переговорів свою особисту резиденцію

Про це сьогодні заявив керуючий справами УПЦ митрополит Антоній (Паканич) на круглому столі «Об`єднаємо Україну», оприлюднюючи позицію Церкви щодо політичної ситуації в Україні, повідомляє кореспондент УНІАН.

“Предстоятель Української Православної Церкви просив мене сказати тут, що він готовий надати для проведення переговорів свою особисту резиденцію на території Києво-Печерської лаври. Сподіваємось, що зустріч представників влади і опозиції на території стародавнього українського монастиря стане кроком до подолання протистояння”, - повідомив керуючий справами УПЦ.

Також владика Антоній зазначив, що єдиним шляхом до подолання протистояння сьогодні є діалог.

“Сьогодні усі політичні сили мають усвідомити свою відповідальність за майбутнє нашої держави. В цій ситуації неприпустима мова політичних ультиматумів. Українська Православна Церква закликає владу і опозицію сісти за стіл переговорів. Наша Церква готова виступити посередником в такому діалозі”, - зазначив митрополит Антоній.

Керуючий справами УПЦ привітав усіх присутніх зі святом святого апостола Андрія, який є одним з найшанованих християнських святих в українському народі.

“За переданням, саме святий Андрій був першим провозвісником християнства на Київських пагорбах. Будемо вірити, що його молитвами нам вдасться знайти шлях виходу з нинішньої політичної кризи”, - побажав митрополит Антоній.