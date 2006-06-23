Рибачук розповів, як підписання коаліції було пов`язане з футболом

Голова секретаріату президента Олег Рибачук заявляє, що невиконання домовленостей серед членів коаліції може призвести до розпаду коаліції та відставки кабінету міністрів.

"В угоді передбачається механізм дії у випадку її порушення. Коаліція розпадеться", - зазначив він в п’ятницю на брифінгу, відповідаючи на питання про методи контролю за виконанням домовленостей між членами коаліції.

"Вихід з коаліції - це автоматична відставка уряду і, я думаю, і керівництва верховної ради", - сказав він.

Рибачук також додав, що "Конституція дала такі інструменти".

В той же час голова секретаріату нагадав, що, коли українська футбольна команда програла іспанцям 4:0 на Чемпіонаті світу, "на другий день прозвучала заява про те, що коаліція зайшла у безвихідь, і "Наша Україна" вийшла з процесу".

"Потім, коли результат наступного матчу був успішним, я так прийшов до президента вранці, кажу, ось пішов позитив. Уже виграли в футбол, напевно, зараз піде прогрес і у формуванні коаліції. Пройшов час, дивлюсь - у нас коаліція", - розповів голова секретаріату.

"У нас через декілька годин матч, я не хочу пов`язувати результати матчу з перспективами коаліції", - наголосив він.

"Але я хочу, щоб ми разом з вами побажали нашій команді перемоги, щоб ми разом з вами побажали нашій коаліції багато років успішної діяльності", - додав Рибачук.

"Українська правда"