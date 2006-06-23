Рибачук розповів, як підписання коаліції було пов`язане з футболом
Але він не хоче, щоб так було
Голова секретаріату президента Олег Рибачук заявляє, що невиконання домовленостей серед членів коаліції може призвести до розпаду коаліції та відставки кабінету міністрів.
"В угоді передбачається механізм дії у випадку її порушення. Коаліція розпадеться", - зазначив він в п’ятницю на брифінгу, відповідаючи на питання про методи контролю за виконанням домовленостей між членами коаліції.
"Вихід з коаліції - це автоматична відставка уряду і, я думаю, і керівництва верховної ради", - сказав він.
Рибачук також додав, що "Конституція дала такі інструменти".
В той же час голова секретаріату нагадав, що, коли українська футбольна команда програла іспанцям 4:0 на Чемпіонаті світу, "на другий день прозвучала заява про те, що коаліція зайшла у безвихідь, і "Наша Україна" вийшла з процесу".
"Потім, коли результат наступного матчу був успішним, я так прийшов до президента вранці, кажу, ось пішов позитив. Уже виграли в футбол, напевно, зараз піде прогрес і у формуванні коаліції. Пройшов час, дивлюсь - у нас коаліція", - розповів голова секретаріату.
"У нас через декілька годин матч, я не хочу пов`язувати результати матчу з перспективами коаліції", - наголосив він.
"Але я хочу, щоб ми разом з вами побажали нашій команді перемоги, щоб ми разом з вами побажали нашій коаліції багато років успішної діяльності", - додав Рибачук.
"Українська правда"