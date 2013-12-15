США цьогоріч надали Україні понад $100 мільйонів допомоги на реалізацію реформ

Як сьогодні повідомили УНІАН у Посольстві США в Україні, про це речник Держдепартаменту США сказав на брифінгу 13 грудня, відповідаючи на запитання, які кроки зробили Сполучені Штати, аби допомогти Україні у європейській інтеграції?

За його словами, США працюють в тісній співпраці з європейськими союзниками та партнерами, щоб допомогти Україні вжити необхідних заходів для руху до європейської інтеграції.

Читайте також: ЄС і США відкрито заговорили про санкції щодо української влади

«З моменту здобуття Україною незалежності в 1991 році ми допомагаємо українцям у напрацюванні ними демократичних навичок та інституцій, а також підтримуємо розвиток громадянської активності та ефективного державного управління, які є передумовою досягнення Україною своїх європейських устремлінь. Ми витратили понад 5 млрд доларів на допомогу Україні у досягненні цих та інших цілей, які стануть запорукою безпеки заможності й демократичності України», - зазначив речник.

За його словами, у 2013 фінансовому році США надали понад 100 млн доларів допомоги Україні на підтримку модернізації економіки, демократизацію й інших реформ з метою допомогти Україні рухатися по шляху інтеграції з ЄС.

«Наші програми, які допомагають удосконалювати митну службу, захист прав інтелектуальної власності й прикордонну службу, безпосередньо сприяють тому, щоб Україна відповідала тому рівню стандартів, які вимагаються Угодою про асоціацію з ЄС. Наша підтримка у здійсненні судової реформи, особливо ухваленого нового Кримінального процесуального кодексу України, так само допомагає Україні у підготовці до глибшої інтеграції з ЄС. Наші програми боротьби з торгівлею людьми також допомагають Україні досягти у цій галузі стандартів ЕС», - наголосив речник Держдепартаменту США.

Він також підкреслив, що США підтримують Україну в реалізації економічних реформ і продовжують закликати уряд України сумлінно працювати з Міжнародним валютним фондом.

На тему: В ЄС заявили, що не братимуть участь в переговорах України з МВФ

«Відновлення макроекономічної стабільності в контексті домовленості з МВФ стало б позитивним сигналом для приватних ринків і сприяло б збільшенню прямих іноземних інвестицій, яких так терміново потребують в Україні. Що довше Україна зволікатиме з розв’язанням своїх проблем, то дорожче це їй обійдеться», - вважають у Держдепартаменті США.