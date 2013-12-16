Влада Києва перенесла з центру міста у райони загальноміські святкові заходи до Нового року

Про це сказала директор Департаменту культури КМДА Світлана Зоріна, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Так, за словами Зоріної, наразі скасовано проведення двох концертів на Майдані Незалежності через неможливість встановлення там сцени та необхідного обладнання, зокрема, концерт для дітей, який планувалося провести 19 грудня під час церемонії засвічення головної ялинки країни, та новорічний концерт, що мав відбутися у ніч з 31 грудня на 1 січня.

«Наразі ми не бачимо можливості проведення цих заходів. Разом із тим, за можливості всі інші заходи будуть перенесені в райони, зокрема, парад Дідів Морозів, який, імовірно, відбудеться в Голосіївському. У Центральному парку культури й відпочинку під аркою Дружби народів буде встановлено будинок Діда Мороза та залито каток. Крім того, у Маріїнському парку відбудеться новорічно-різдвяний ярмарок», – зазначила Зоріна.

Вона також повідомила, що програма запланованих заходів і місце їхнього проведення незабаром з’явиться на сайті Департаменту культури.