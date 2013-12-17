Школярки, які вішали на шарфі свою однолітку, засуджені на три роки

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Маріуполя, 17 грудня Іллічівський районний суд Маріуполя визнав двох учениць загальноосвітньої школи винними за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України. Суд у повному обсязі підтримав позицію державного обвинувача, призначивши реальну міру покарання, наголосили в прокуратурі.

За словами державного обвинувача в цьому провадженні, старшого прокурора прокуратури Іллічівського району Максима Соклакова, під час судових засідань обвинувачені свою вину в здійсненні цього кримінального правопорушення визнали повністю.

«Двох неповнолітніх засуджено до 3 років позбавлення волі з відбуванням покарання в спеціальній виховній установі, ще до однієї учасниці подій, яка на момент здійснення правопорушення не досягла віку кримінальної відповідальності, застосовано примусові заходи виховного характеру у вигляді передачі під нагляд батьків», - сказав Соклаков.

Як повідомляв УНІАН, 15 квітня прокуратурою Маріуполя Донецької області було почато розслідування за фактом знущання з школярки - в березні 2013 року троє неповнолітніх (двоє 1997 і 1999 р.н.), перебуваючи поза школою, вчинили щодо потерпілої 1998 р.н. неправомірні дії. Вони з особливою зухвалістю знущалися з неї, підвішуючи на власному шарфі. Відео знущань було поширене в мережі Інтернет.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією за ч.2 ст.127 (катування) КК України. У прокуратурі наголосили, що стосовно педагогів також внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією за ч.1 ст.396 (приховання злочину) КК України.