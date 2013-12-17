Головне за день: огляд топ-новин

Зустріч Януковича з Путіним завершилася домовленістю про кредит у 15 мільярдів доларів

Росія розмістить 15 мільярдів доларів з Фонду національного добробуту (ФНБ) в суверенні єврооблігації України в 2013 і 2014 роках. Про це повідомив журналістам міністр фінансів РФ Антон Силуанов.

Також, Путін заявив, що ціна російського газу для України буде знижена до $ 268,5.

Рибак двічі відкривав і закривав засіданняВерховної Ради одарзу після відкриття

На завтрашньому засіданні, яке, як нагадав Рибак, розпочнеться о 10.00, пропонується розглянути 150 проектів постанов про місцеві вибори. Крім того, додав голова ВР, у середу планується розгляд усіх тих питань, які на цей день планувала опозиція.

При цьому лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк повідомив: «Нам не вистачає 9 підписів, тобто виходить, що на даний час опозиція зібрала 217 підписів за розгляд питання про відставку Кабміну».

Починаються перші судові спори у зв'язку з результатами довиборыв у проблемних округах

Кандидат у народні депутати від Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Юрій Левченко, який висувався в 223-му окрузі (Шевченківський район Києва), має намір оскаржити результати довиборів у судовій інстанції.

Він поінформував, що має інформацію про масове скуповування голосів під час проведення виборів, а також про фальсифікації під час підрахунку результатів. Крім того, кандидат у депутати поінформував про використання так званих тітушок на виборчих дільницях округу.

Центральна виборча комісія опрацювала 100% протоколів з результатами повторних виборів народних депутатів у п’яти одномандатних округах, що відбулись 15 грудня.

Населення України за 20 років скоротилося на 6,5 млн

Історичний максимум чисельності населення було досягнуто в 1993 році - 52 млн, порівняно з цим періодом Україна втратила, станом на сьогодні, 6,5 млн. чоловік. Для того щоб чітко уявити, що це за цифра, то за час Другої світової війни ми втратили 10 млн. чоловік. За період, під час якого не було жодних катаклізмів, ми втратили 6,5 млн. чоловік і змінити цю тенденцію навряд чи вдасться.