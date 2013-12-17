Росія дала Києву аванс, Україна повинна його відпрацювати - російський експерт

Знизивши ціну на газ і пообіцявши інвестувати в Україну 15 мільярдів доларів, Москва дала Києву аванс, який він мусить відпрацювати, вважає голова президії Ради із зовнішньої та оборонної політики, головний редактор журналу "Россия в глобальной политике" Федір Лук’янов, передає РІА «Новости».

«Мені здається, Росія проявила велику щедрість і дала Президенту Януковичу могутній аванс, який він мусить відпрацювати, тому що в ситуації, в якій перебуває Україна, розраховувати на такі подарунки від будь-кого ще не вийде», - сказав Лук’янов.

Експерт також висловив надію, що «це буде вкладення, яке себе окупить».

Як повідомляв УНІАН, у Москві відбулося засідання Російсько-Української міждержавної комісії під головуванням президентів РФ і України Володимира Путіна і Віктора Януковича. Під час засідання було досягнуто низку домовленостей, зокрема, про зниження вартості російського газу для України до 268,5 долара за 1000 кубометрів, а також про придбання Росією євробондів України на 15 мільярдів доларів.