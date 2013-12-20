Янукович: Запуск другого гідроагрегату ГАЕС заощадить Україні 250 мільйонів

Попри економічні труднощі Україна не припиняла розвиток енергетичного комплексу, заявляє Президент України Віктор Янукович.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він заявив на урочистому зібранні з нагоди Дня енергетика України та церемонії запуску «Гідроагрегату №2» Дністровської ГАЕС.

«Підприємства електроенергетичної галузі забезпечують робочими місцями майже 180 тис. наших громадян, а вартість електроенергії і тепла, вироблених за вашої участі, становить біля чверті ВВП країни», - зазначив Янукович.

За його словами, попри економічні труднощі, пов’язані зі світовою кризою, у країні вводяться в дію нові енергогенеруючі та постачальницькі потужності.

Так, за словами Януковича, цього року у Вінницькій області введено в дію нову лінію електропередач, що дозволило підтримувати стабільні параметри електроенергії в мережі завдяки використанню на повну потужність ресурсів Дністровської гідроелектростанції.

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«Запуск у роботу цього об’єкту дозволить державі щорічно заощаджувати близько 250 млн грн», - сказав глава держави.

Також, заявив Янукович, цього року завершено реконструкцію і розширення електропідстанції «Північна» Центральної електроенергетичної системи.

Він зауважив, що масштабним проектом стане розширення потужностей Каховської ГЕС, що дасть змогу додатково стабілізувати функціонування Об’єднаної енергетичної системи України.

«Зробити це можливо лише за рахунок скорочення пускових і маневрових витрат теплових станцій, зменшення споживання палива при виробництві електроенергії, застосування потужностей гідроенергетики для регулювання пікових навантажень», - сказав Президент.

Янукович нагадав, що цього року підписано низку важливих міжнародних документів зі співпраці в енергетичній галузі. «Це свідчить про визнання у світі високої професійності українських енергетиків та розуміння перспектив розвитку енергетичної системи України», - сказав він.