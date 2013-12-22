Віце-прем`єр: Росія не відповіла Україні на пропозицію про консорціум з управління ГТС

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем`єр-міністр Юрій Бойко в ефірі телеканалу «1+1».

«Була принципова позиція нашого президента, що ми готові на будь-яку модель співпраці з РФ, але паритетно на братських умовах. Консорціум - 50 на 50, власність ГТС – 50 на 50. Тільки паритетна модель. На жаль, ми не одержали чіткого сигналу з боку російських колег щодо того, що вони готові на таку модель», - зазначив Бойко.

На тему: Путін заявив, що вартість ГТС України наближається до мінімального значення

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами міністра енергетики і вугільної промисловості Едуарда Ставицького, Україна має намір продовжити переговори зі створення консорціуму з управління газотранспортною системою країни у 2014 році.

Довідка УНІАН. Україна більше 5 років веде переговори з Росією і Європейським Союзом із питання модернізації ГТС. Розглядаються варіанти створення консорціумів із управління ГТС у дво- (Україна – РФ) і тристоронньому (Україна – РФ – ЄС) форматах.

Росія в переговорах зі створення консорціуму пропонувала для реалізації неприйнятний для України білоруський сценарій. У 2011 році ГТС Білорусі повністю перейшла у власність «Газпрому».

За інформацією в ЗМІ, українську ГТС оцінили в 26-29 млрд дол

Газотранспортна система України є другою в Європі й однією з найбільших у світі. Загальна довжина газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів – 22,2 тис. км і газопроводів-відведень – 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) становить 1449.