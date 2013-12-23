В Іраку терористи вбили 5 журналістів
19:38, 23 грудня 2013Політика
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В Іраку терористи увірвалися в телевізійну студію і вбили п'ятьох журналістів.
Про це повідомляє «Газета.Ru».
Повідомляється, що терористи увірвалися на телевізійну студію в рідному місті Саддама Хуссейна Тікріті. Крім того, при стрільбі постраждали 17 людей з числа обслуговуючого персоналу.
Відповідальність за теракт поки не взяла на себе жодна з терористичних угруповань.
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