У ГПУ розраховують до вечора отримати перші результати у справі Чорновол

Про це заявив генеральний прокурор Віктор Пшонка, виступаючи на підсумковій колегії Генеральної прокуратури, відео з якої поширив відділ зв’язків із засобами масової інформації ГПУ.

Пшонка нагадав, що сьогодні вранці було створено слідчо-оперативну групу для розслідування побиття Чорновол.

«Керівником групи процесуальних керівників я призначив свого заступника Романа Андрєєва. Проведення самого розслідування Генеральною прокуратурою доручено Головному слідчому управлінню Міністерства внутрішніх справ», - сказав він.

Пшонка зазначив, що сьогодні зранку на місці події проводиться повторний огляд, працюють криміналісти.

«І вже до вечора ми чекаємо перших результатів», - уточнив генеральний прокурор.

Крім того, Пшонка поінформував про те, що слідчі вже звернулися до всіх можливих очевидців цієї події, а також до організацій, які знаходяться неподалік місця злочину, з проханням надати відеоматеріали з камер спостереження.

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«Сьогодні надзвичайно важливо в умовах максимальної відкритості розслідувати цю справу. Слідство ретельно вивчить всі можливі версії злочину. На теперішній час ми маємо таких версій декілька», - зазначив він.

Насамкінець генеральний прокурор звернувся до присутніх на колегії прокурорів обласного рівня. «Всі події, пов’язані з діяльністю журналістів, перешкоджанням їх законній професійній діяльності – ви зобов’язані брати під особистий контроль в регіоні», - підсумував Пшонка.

Як повідомляв УНІАН, журналістку, активістку Євромайдану Тетяну Чорновол жорстоко побили невідомі в ніч на 25 грудня на Бориспільській трасі неподалік від Києва.

За попередніми даними міліції, Чорновол їхала у власному авто, коли її раптово "підрізав" невідомий автомобіль, з якого вийшло кілька чоловіків. Невідомі витягли Чорновол з-за керма, побили, а потім кинули у придорожній кювет.

Президент Віктор Янукович доручив правоохоронцям терміново вжити всіх необхідних заходів для розслідування побиття Чорновол.