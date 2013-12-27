У Єгипті в результаті зіткнень загинули три людини, 286 заарештовано
19:47, 27 грудня 2013Політика
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У Єгипті в результаті зіткнень між поліцейськими і прихильниками ісламістського об'єднання «Брати-мусульмани» загинули три людини, 286 заарештовано.
У Єгипті відновилися сутички
Про це повідомляє «Газета.ру» з посиланням на Twitter телекомпанії NBC News.
Зіткнення в Єгипті почалися після того, як єгипетський уряд офіційно оголосив асоціацію «Брати-мусульмани» терористичним угрупованням, тоді ж пройшли арешти деяких прихильників об'єднання.
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