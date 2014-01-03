Закон про амністію учасників Євромайдану не виконується - захисники

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила на брифінгу адвокат Аліса Дорогая, яка є захисником затриманого активіста Андрія Дзиндзи та його адвоката Віктора Смалія.

Вона підкреслила, що адвокатами подані клопотання до прокуратури міста, а також до районних прокуратур з приводу звільнення учасників мирних акцій. Водночас, за її словами, “жодної реакції з цього приводу немає”.

В то же час вона наголосила, що в принципі такі клопотання і не потрібні, адже “згідно правової процедури, коли є такий закон, правоохоронні органи повинні реагувати самостійно, тобто вони з власної ініціативи повинні складати відповідні подання до суду і просити звільнити від відповідальності підозрюваних”.

Дорогая підкреслила, що нічого цього не відбувається.

За її словами, закон не виконується, а оскільки даний закон був підписаний Президентом України, то він має прореагувати на це і забезпечити виконання закону.

Як повідомлялося, 19 грудня Верховна Рада проголосувала за звільнення від кримінального переслідування учасників масових акцій. Документ звільняє від відповідальності осіб, які були учасниками акцій протесту з 21 листопада до дня набрання чинності закону.

23 грудня Президент Віктор Янукович підписав цей закон.

Водночас у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ вважають, що закон про амністію учасників Євромайдану неможливо «застосувати на практиці через відсутність в законодавстві механізмів його реалізації».