Портников каже, що за ним стежать
22:08, 03 січня 2014Політика
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Журналіст і політичний оглядач Віталій Портников вважає, що за ним та за іншими провідними українськими журналістами стежить міліція.
"За мною їздять пару авто "наружки", і це не жарт. Вони за нами всіма їздять. Бачу. Я ж людина із досвідом", - повідомив він в інтерв'ю "ВідеоТеці".
Незважаючи на це, Портников звернувся до журналістів із закликом бути чесними.
"Колегам я побажав би бути чесними, моральними і сучасними. Тому що сучасність, з цівілізаційної точки зору, - це завжди моральність. Моральність завжди допомагає новим процесам утвердитися і перемогти той озлоблений мотлох, який ще є в нашому житті", - вважає журналіст.
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