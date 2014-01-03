Портников каже, що за ним стежать

"За мною їздять пару авто "наружки", і це не жарт. Вони за нами всіма їздять. Бачу. Я ж людина із досвідом", - повідомив він в інтерв'ю "ВідеоТеці".

Незважаючи на це, Портников звернувся до журналістів із закликом бути чесними.

"Колегам я побажав би бути чесними, моральними і сучасними. Тому що сучасність, з цівілізаційної точки зору, - це завжди моральність. Моральність завжди допомагає новим процесам утвердитися і перемогти той озлоблений мотлох, який ще є в нашому житті", - вважає журналіст.