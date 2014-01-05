Донецький Євромайдан провів марш на підтримку мітингувальників у Києві

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції з численними державними прапорами України і прапорами Євросоюзу пройшли маршем від пам`ятника Тарасу Шевченку по вулиці ім. Артема , потім по проспекту ім. Ілліча - до Театру ляльок.

Мітингувальники йшли з плакатами: «Ми - донеччани, ми - патріоти» , «Де моє покращення?», «Україна єдина», «Янукович! Твоє місце в Єнакієво!», «Ні диктатору Януковичу!».

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Також активісти Євромайдану розтягнули вздовж своїх рядів довгі транспаранти з написами: «Донбасс! Нам гонят порожняк!», «Почув кожного? – Зачем нам глухой президент?».

Люди йшли, періодично скандуючи: «Бандитів - геть, даєш закон!», «Слава Україні! Героям слава!», «Мы - дончане, мы - патриоты!» и «Банду – геть!».

До учасників ходи приєднувалися пересічні громадяни, які підтримують курс країни, спрямований на євроінтеграцію і підписання Україною Угоди про асоціацію з Євросоюзом.