Речник МЗС пояснив, чому міністерство не реагує на образи Задорнова

Про це повідомляє радіо " Свобода".

Російський гуморист Михайло Задорнов, який назвав українців "єврохохламі", образив почуття національної гідності українців.

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"Для пана Задорнова було б багато честі, якби на нього реагував цілий МЗС. Але, як громадянин, я можу сказати, що навіть таким, так би мовити, гумористам, треба уважно стежити за межею, яка відокремлює гумор від образи цілого народу", - сказав Перебийніс. За його словами, висловлювання Задорнова на адресу українців викликають огиду у громадян України.