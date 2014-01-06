Задорнов обізвав Майдан "єврохохлами" (відео)

"Єврохохли так звані .. вони нас звинувачують, що Росія робить Україну колонією. Яка колонія може бути з країни, яка нічого не виробляє?", - зазначив Задорнов в ефірі російського "Радіо Неформат", пише Українська правда.

Також він додав, що усі українські товари - неякісні.

"У мене пінка для гоління - українська, нею навіть голитися не можна. Цукерки їсти не можна", - повідомив він.

"А Кличко! Як вам подобається цей чоловік, який був вихований радянською сім'єю, якого виховала радянська школа боксу і який платить податки в Німеччині і хоче приліпити Україну до Європи... хоче підсунути, підкласти Україну під Європу. Це його власне бажання. А такий класний наш богатир був колись", - сказав Задорнов і зазначив "Я певен, що він глибоко помиляється".

Комік також поцікавився, як йдуть справи на Майдані. "А до речі, Майдан розбігся вже чи вистачає ще у олігархів грошей його утримувати?", на що ведучий відповів: "Розійшовся з гідністю".

"Їм все треба перевести на "євро": "Євромайдан", "ЕвроХрещатик", "ЄвроКиїв". Одне тільки місто буде чинити опір - "ЄвроДонбасс" (Донецк) не допустить, щоб його так ображали", - сказав Задорнов.