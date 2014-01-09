Майдан оголосив про створення страйкому

02:00, 09 січня 2014
Політика
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Майдан оголошує про створення страйкому.

Руслана

Про це заявила Руслана на брифінгу у прес-центрі Штабу національного спротиву за підсумками засідання Ради ВО "Майдан", повідомляє сайт "Батьківщини".

Співачка закликала активістів на місцях координувати всі свої дії зі Штабом в Києві. Також, за словами Руслани, обговорено план дій організації Майдану, питання покращення мобілізації; збільшення присутності творчої складової, зокрема, залучення арт-сектору, груп публічного обговорення планів тощо.

Руслана повідомила, що є план дій Майдану, в якому по пунктам розписані всі заходи, що плануються протягом місяця.

У свою чергу активіст Зорян Шкіряк повідомив про те, що Майдан не буде просто стояти: "Акції протесту будуть мирними, але динамічними і достатньо жорсткими".

"Ми цього місяця будемо активно нагадувати владі, що Майдан стоїть, що Україна жива і що Майдан не піде до тих пір, поки ганебний злочинний режим не буде усунутий", - додав Шкіряк.

У свою чергу активіст Майдану Ігор Луценко під час брифінгу повідомив про приєднання до ВО "Майдан" Народного руху України та Конгресу українських націоналістів.

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