В Івано-Франківську суд визнав незаконним рішення облради про позбавлення повноважень ОДА

Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, вчора, 9 січня, Івано-Франківський окружний адміністративний суд ухвалив рішення частково задовольнити адміністративний позов заступника прокурора Івано-Франківської області про визнання протиправним та скасування рішення Івано-Франківської обласної ради від 10.12.2013 року № 1139-26/2013 «Про втрату чинності рішення Івано-Франківської обласної ради народних депутатів від 11.07.1997 року «Про делегування повноважень» та створення у складі виконавчого апарату Івано-Франківської обласної ради виконавчого комітету».

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Справу слухала колегія у складі трьох суддів, які, розглянувши позов прокурора, аргументи представників обласної ради та облдержадміністрації, вирішили визнати вказані рішення облради незаконними.

Як повідомили УНІАН в обласній раді, постанову Івано-Франківського окружного адмінсуду облрада оскаржить у Львівському апеляційному адміністративному суді.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня 2014 року позачергова сесія облради, яка проходила на площі перед адмінбудівлею прийняла рішення про відкликання повноважень, делегованих облдержадміністрації, та створити у складі виконавчого апарату облради виконавчого комітету.