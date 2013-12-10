В Івано-Франківській області облрада не змогла "відставити" губернатора

Як передає кореспондент УНІАН, питання про недовіру губернатору було розглянуто сьогодні на позачерговій сесії обласної ради.

В роботі сесії взяли участь 60 депутатів із 114 обраних. У таємному голосуванні з питання про оголошення недовіри Чуднову взяли участь 60 депутатів. Голова лічильної комісії повідомив, що "за" недовіру проголосували 54 депутати, проти – 2, утрималося – 6. Таким чином рішення про відставку не прийнято.

На тему: Губернатори Івано-Франківської та Запорізької областей виступили із зверненням до українців

Результати голосування депутати зустріли вигуками «Ганьба!».

Водночас, Івано-Франківська обласна рада своїм рішенням відкликала повноваження облради, делеговані обласній державній адміністрації, і доручила створити Виконавчий комітет обласної ради.

Депутати також розглянули питання про суспільно-політичну ситуацію в Україні й прийняли рішення про підтримку вимог київського Євромайдану.

Як повідомляв УНІАН, скликана сьогодні позачергова сесія Івано-Франківської обласної ради змогла розпочати свою роботу тільки з другого разу, оскільки спочатку не було достатньо депутатів для кворуму.

До порядку денного було внесено три питання: про суспільно-політичну ситуацію в Україні, про відкликання повноважень обласної ради делегованих обласній державній адміністрації і утворення виконкому обласної ради і про висловлення недовіри голові Івано-Франківської обласної державної адміністрації Василю Чуднову.

Перше питання розглядалося на площі перед адмінбудівлею облради, де, окрім депутатів, були присутні близько тисячі людей.

Два інші питання розглядалися в сесійній залі, оскільки потребували таємного голосування.