Секретаріат Омбудсмана перевіряє інформацію щодо сутичок біля Києво-Святошинського суду

Як повідомили УНІАН в Управлінні комунікативної політики та зв'язків із громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, працівниками Секретаріату Омбудсмана проведено попередню перевірку інформації щодо подій 10 та 11 січня 2014 року біля Києво-Святошинського районного суду Київської області та Святошинського районного управління ГУ МВС України в м. Києві.

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За інформацією Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації, внаслідок вищевказаних подій 11 осіб з різним ступенем тілесних ушкоджень були доставлені транспортом екстреної медичної допомоги до столичної лікарні № 17 і Київської обласної лікарні.

Під час відвідування вказаних лікувальних закладів працівниками Секретаріату уповноваженого встановлено, що двох осіб було госпіталізовано, п’ятеро осіб відмовились від госпіталізації, 4 особи мали незначні тілесні ушкодження та госпіталізації не потребували.

Перевірка триває.

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Як повідомляв УНІАН, 10 січня активісти пікетували приміщення Києво-Святошинського райсуду. До приміщення суду також було підтягнуто велику кількість бійців спецпідрозділів міліції.

Під час сутичок, що сталися біля суду, міліція побила двох народних депутатів від ВО «Свобода» – Едуарда Леонова та Юрія Бублика, а також екс-міністра внутрішніх справ, лідера руху «Третя українська республіка» Юрія Луценка.

Також після сутичок з бійцями спецпірозділу “Беркут” біля Києво-Святошинського райсуду було госпіталізовано шістьох постраждалих активістів.

Крім того, учасники Автомайдану заблокували три автобуси з бійцями «Беркуту» на проспекті Перемоги біля приміщення суду і поспускали колеса в автобусах.

За даними міліції, вчора біля суду близько 20 працівників «Беркуту» отримали різні ушкодження. Проти активістів відкрито декілька кримінальних проваджень за фактами хуліганства, насильства щодо працівників правоохоронних органів та втручання в діяльність судових органів.

Також столична прокуратура відкрила провадження щодо застосування сили до громадян бійцями спецпідрозділу МВС «Беркут».

Довідка УНІАН. 10 січня Києво-Святошинський райсуд виніс вирок фігурантам “васильківської справи” - по 6 років ув'язнення.

22 серпня 2011 року у Василькові Київської області працівники СБУ вилучили начебто вибуховий пристрій. СБУ затримала двох депутатів Васильківської міської ради Ігоря Мосійчука та Сергія Бевза і помічника депутата Володимира Шпару, яких звинуватили у підготовці теракту, а саме – підриву пам’ятника Леніну в Борисполі. Сам пам’ятник на той момент уже був демонтований за рішенням Бориспільської міської ради.