Академік Юхновський: розмови про заборону УГКЦ - антиконституційні

Про це повідомляє Католицький оглядач.

«Такі розмови є антиконституційними, я вважаю, що їх сприймати просто не можна. Якщо влада почне заважати церкві, це підкреслить її дурість», – наголосив Юхновський.

«Греко-католицька церква в Україні – це надзвичайно потужна і могутня церковна організація, якщо так можна говорити про церкву, а ці розмови влади – це сміхотворне блазнювання, нічого цього не станеться, церква робитиме так, як вона вважає за потрібне, молитися можна всюди, тому ніхто не має права це заборонити», – додав академік.

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Також він наголосив, що потрібно фіксувати тих осіб, які намагаються заважати церкві:

«Якщо будуть ідіоти, які створюватимуть труднощі та перешкоди для церкви, то це потрібно фіксувати. Треба поширювати фотографії цих людей в інтернеті, у ЗМІ», – підсумував Юхновський.

Як повідомляв УНІАН, 6 січня греко-католицьке духовенство отримало офіційного листа від 3 січня №1/3/13-14 від Міністерства культури про «систематичне ігнорування законодавства з боку окремих ієреїв на Майдані Незалежності. Мінкультури попередило про припинення реєстрації УГКЦ, мотивуючи тим, що представники УГКЦ порушували вимоги законодавства про свободу совісті та релігійних організацій, здійснюючи релігійну діяльність на Майдані в грудні 2013 року та на початку нового 2014 року.

У відповідь на це Блаженніший Святослав наголосив, що Церква не є учасником політичних подій, однак вона «не може стояти осторонь, коли її вірні просять про духовну опіку», а тому присутня на Майдані.

У заяві глави УГКЦ сказано: «Уперше за часи незалежності України пролунала погроза щодо «припинення діяльності відповідних релігійних організацій» УГКЦ».

Як відомо, УГКЦ знімали з реєстрації у березні 1946 року, під час сталінських репресій.