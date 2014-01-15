За версією Forbes Спілберг став найвпливовішою знаменитістю 2014 року

Про це повідомляє РИА «Новости» з посиланням на журнал Forbes.

У складанні рейтингу брало участь дослідницьке агентство E-Poll Market Research, яке проводило опитування, учасникам якого було запропоновано оцінити понад 6 тисяч знаменитостей за 45 параметрами. Основними параметрами були загальна привабливість і впізнаваність персони.

Крім Спілберга в трійку лідерів увійшли Опра Уїнфрі і творець «Зоряних воєн» Джордж Лукас. Крім цього, до рейтингу потрапили режисер Мартін Скорсезе, лідер групи U2 Боно і творець коміксів Стен Лі.

Спілберг прославився видовищними фільмами, які незмінно мали масовий глядацький успіх. Він був творцем таких картин, як «Щелепи», «Парк Юрського періоду» і знаменитих пригодницьких стрічок про Індіану Джонса. Успіх супроводжував режисера і тоді, коли він звертався до більш серйозного матеріалу: історія про порятунок євреїв під час Другої світової війни у фільмі «Список Шиндлера» або військовий епос «Врятувати рядового Райана». Фільми Спілберга неодноразово удостоювалися престижної премії «Оскар» у різних номінаціях.