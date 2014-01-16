Нардеп: Майдан зрозумів, що без політиків не вирішити важливих питань

"Майдан починався, як організація без політики та політиків. Ключове гасло було - "Янукович підпиши". Події з 30 листопада, 10 січня докорінно змінили протестний рух. Всі зрозуміли, що без політиків не вирішити важливих питань в країні. Майдан став уособленням їх, та широким об'єднанням політиків", - наголосив політик в коментарі Gazeta.ua.

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Окрім того, він наголосив, що мета цієї масової акції лишилась незмінною: "Мета Майдану, як це не парадоксально, лишилась та ж сама - це європейський шлях країни. Це стосується питань свобод, демократії. Проте методи та цілі змінились докорінно. Майдан і надалі стоятиме за ті ж вимоги – відставка президента, відповідальність Захарченка".

В Україні з 21 листопада 2013 року тривають акції протесту. Людей обурило рішення уряду про призупинення підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом. В Києві на Майдані Незалежності відбувається наймасовіша безстрокова акція.