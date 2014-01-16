Нардеп: Майдан зрозумів, що без політиків не вирішити важливих питань
Народний депутат від фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв переконаний, що Майдан не відступить від оголошених вимог.
"Майдан починався, як організація без політики та політиків. Ключове гасло було - "Янукович підпиши". Події з 30 листопада, 10 січня докорінно змінили протестний рух. Всі зрозуміли, що без політиків не вирішити важливих питань в країні. Майдан став уособленням їх, та широким об'єднанням політиків", - наголосив політик в коментарі Gazeta.ua.
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Окрім того, він наголосив, що мета цієї масової акції лишилась незмінною: "Мета Майдану, як це не парадоксально, лишилась та ж сама - це європейський шлях країни. Це стосується питань свобод, демократії. Проте методи та цілі змінились докорінно. Майдан і надалі стоятиме за ті ж вимоги – відставка президента, відповідальність Захарченка".
В Україні з 21 листопада 2013 року тривають акції протесту. Людей обурило рішення уряду про призупинення підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом. В Києві на Майдані Незалежності відбувається наймасовіша безстрокова акція.