Автомайдан може провести акцію під маєтком Симоненка

Про це в інтерв’ю 5 каналу розповів один з організаторів Автомайдану Сергій Поярков.

«Я особисто дуже хочу під’їхати до пана Симоненко. Бо сьогодні в Раді мені казали регіонали, такі ображені-ображені: чому все нас, да нас, ну чого нас да нас – а Петю чого не чіпаєте, а Симоненка», - заявив Поярков.

Також, на його думку, будь-які репресії щодо активістів Автомайдану тільки збільшують популярність цієї громадської ініціативи.

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«Влада намагається нас провокувати, щось нам пришивати, і кожна така дія влади, вона йде нам тільки на користь. Вони з п’яти машин зробили п’ятдесят, з п’ятдесяти – п’ятсот, чотири тисячі на Фейсбуці в групі машин, і в нас не тільки ті, хто в групі на Фейсбуці. Коли вони побачили, що на Межгір’я приїхало дві с половиною тисячі машин – це по оцінкам ДАІ, і декілька десятків тисяч людей – для них це був справжній шок» , - заявив Поярков.

Раніше в ДАІ Києва заперечували, що безпідставно зупиняють активістів Автомайдану.