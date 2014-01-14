Одному з лідерів Автомайдану повідомили про арешт його рухомого майна

Державна виконавча служба України офіційно повідомила, що в органах служби відкриті виконавчі провадження стосовно одного з лідерів Автомайдану Сергія Коби, з матеріалами відкритих виконавчих проваджень боржник ознайомлений, про що свідчить наявна в матеріалах його письмова заява.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДВСУ.

Як зазначили у відомстві, копія постанови про відкриття виконавчого провадження надсилається не пізніше наступного дня стягувачу та боржникові, відповідно до статті 25 Закону України «Про виконавче провадження». У постанові державний виконавець вказує про необхідність боржнику самостійно виконати рішення у строк до семи днів з моменту винесення та зазначає, що у разі ненадання боржником документального підтвердження виконання рішення буде розпочате примусове виконання цього рішення із стягненням з боржника виконавчого збору і витрат, пов'язаних з організацією та проведенням виконавчих дій, передбачених цим Законом.

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«Обов’язком державного виконавця є вжиття заходів, направлених на повне та фактичне виконання рішення, в тому числі шляхом накладення арешту на майно божника (стаття 11 Закону України «Про виконавче провадження»), - зазначив директор Департаменту контролю за виконанням рішень Державної виконавчої служби Олексій Соломко.

Як зазначили у прес-службі, заперечень з боку Коби щодо сплати боргу на адресу органу Державної виконавчої служби, у провадженні якого знаходяться вищезазначені провадження, не надходило.

У відомстві також додали, що у разі сплати боргу держвиконавець виносить постанову про закінчення виконавчого провадження із зазначенням про зняття арешту, накладеного на майно боржника (стаття 50 Закону України «Про виконавче провадження»).

Як повідомляв УНІАН, 13 січня Коба зазначив, що його зупинили працівники ДАІ і повідомили, що його рухоме майно знаходиться під арештом, не надавши при цьому жодних підтверджуючих документів.