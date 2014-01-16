Українські біатлоністки не потрапили до 20-ки найсильніших спринтерських перегонів етапу Кубка світу

Про це повідомляє офіційний сайт Междунарожного союзу біатлоністів.

Українки прибули до Антхольца другим складом, оскільки перша команда вже почала безпосередню підготовку до Олімпіади у позазмагальному режимі. Решта практично всіх команд-лідерів виставила найсильніший склад, давши своїм кращим спортсменкам зайвий раз випробувати себе в умовах перегонів.

У результаті, краща з українок - Наталія Бурдига - зайняла лише 24-е місце, допустивши один промах на вогняному рубежі в стрільбі із положення стоячи і відставши від переможниці більш ніж на 1 хвилину. На 42-му місці фінішувала Інна Супрун, на 62-му - Ірина Вавринець, на 79-му - Яна Бондар і на 91-му - Марія Панфілова.

Переможницею перегонів стала француженка Анаїс Бесконд, слідом за нею фінішували німкеня Андреа Хенкель і Дарина Домрачева з Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, у рамках етапу Кубка світу з біатлону також відбудуться чоловічі спринтерські перегони, перегони переслідування і естафети.