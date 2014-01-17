Активісти готують масштабний судовий позов на захист мирних зібрань

Про це вони повідомили на прес-конференції в УНІАН.

Керівник програми розвитку громадянського суспільства Українського незалежного центру політичних досліджень Максим Лациба повідомив, що сьогодні о 12.30 на Майдані Незалежності в інфонаметі (табір Демальянсу) стартував збір підписів усіх бажаючих приєднатися до апеляційної скарги на постанову Окружного адміністративного суду столиці про заборону проведення акцій в центрі міста до 8 березня.

Акція триватиме до 20.00 19 січня.

Він зазначив, що громадські активісти визнають і поважають Закон, і тому вирішили скористатися всіма доступними правовими методами і захистити своє право на свободу мирних зібрань.

«Ми пропонуємо всім українцям приєднатися до цієї апеляції», - сказав Лациба.

За його словами, громадські активісти підготували заяву, яку може підписати кожен, вписавши своє прізвище, ім'я та по-батькові, поштову адресу, телефон і власний підпис.

«Ми з цього моменту відкриваємо збір таких заяв, бланки підготовлені, на Майдані біля Лядських воріт знаходиться інформаційний намет, у п'ятницю, суботу і неділю він діє, в понеділок ми безпосередньо ці заяви подамо і приєднаємо до справи. Українці мають іти в суд, і кожен має сам захищати своє право», - сказав правозахисник.

Лациба також повідомив, що відкрито «гарячу лінію» за телефоном 066756 0026, на яку можна подзвонити й отримати консультацію, як реалізувати своє право на мирне зібрання.

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«Ми вважаємо, що чим масовіше українці будуть користуватися своїм правом на свободу мирних зібрань, свободу об'єднання, справедливий суд, тим швидше ми перетворимо нашу країну по факту на правову і демократичну, де права є захищеними»,- додав Лациба.

Він зазначив, що необхідно, аби судді побачили, що з рішенням про заборону мирних зібрань не згодні сотні українців.

«Переконаний, що тоді буде й інше ставлення до цього», - додав Лациба.

Крім того, він вважає, що ухвалені вчора зміни до закону про недопущення покарання осіб з приводу подій під час мирних зібрань ще більше погіршують та ускладнюють реалізацію права на свободу мирних зібрань.

Заступник голови правління Центру політико-правових реформ Роман Куйбіда, своєю чергою, зазначив, що на сьогодні суди використовуються як один з репресивних інструментів для припинення громадянської активності.

«На сьогодні ми нарахували 64 спроби заборонити мирні зібрання, причому в 60 випадках ці спроби були успішними», - сказав він.

За словами Куйбіди, у 39-ти випадках були заборонені мирні зібрання прихильників євроінтеграції і лише в 7-ми випадках були заборонені мирні зібрання на підтримку інтеграції з Митним союзом або органів влади. У решті випадків заборонені «контрзібрання - і тим заборонено збиратися, й іншим».

Найбільша кількість заборон встановлена у Києві та Київській області. Лідерами за кількістю заборон стали Харківська область - 8 заборон, Луганська і Дніпропетровська обл. - по 7 заборон.

Куйбіда також зазначив, що особливістю цієї негативної тенденції є те, що кожне третє рішення суду встановлює так звану автоматичну заборону - забороняється збиратися всім, а не тільки тим, хто подав повідомлення про проведення мирного зібрання.