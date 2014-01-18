Фюле: Quo vadis, пане президенте?
Європейський комісар з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле каже, що у нього залишилося тільки одне питання до президента України Віктора Януковича.
Єврокомісар на своїй сторінці в Твіттері прокоментував підписання президентом Януковичем скандальних "законів 16 січня".
"Залишається тільки одне питання після недавно підписаних законів - Quo Vadis (лат. куди йдете), пане президенте?" - написав Фюле.
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Нагадаємо, президент Віктор Янукович підписав "закони 16 січня", які ВР проголосувала в четвер.
Більшість проголосувала "руками" за кілька законів, які утискають низку прав громадян і посилюють для влади можливість карати учасників акцій протесту й інших незгодних із діями влади.
Серед запроваджених змін – повернення кримінального переслідування за "наклеп" і внесення до Кримінального кодексу статті про "екстремістську діяльність", яка визначається дуже широко.