Фюле: Quo vadis, пане президенте?

Єврокомісар на своїй сторінці в Твіттері прокоментував підписання президентом Януковичем скандальних "законів 16 січня".

"Залишається тільки одне питання після недавно підписаних законів - Quo Vadis (лат. куди йдете), пане президенте?" - написав Фюле.

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Нагадаємо, президент Віктор Янукович підписав "закони 16 січня", які ВР проголосувала в четвер.

Більшість проголосувала "руками" за кілька законів, які утискають низку прав громадян і посилюють для влади можливість карати учасників акцій протесту й інших незгодних із діями влади.

Серед запроваджених змін – повернення кримінального переслідування за "наклеп" і внесення до Кримінального кодексу статті про "екстремістську діяльність", яка визначається дуже широко.