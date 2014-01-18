Високий рівень небезпеки оголошено на півночі Італії через зливи - ЗМІ

Про це пише РИА Новости.

Представництво Цивільної оборони регіону Лігурія оголосило до вечора неділі про підвищення рівня небезпеки у зв'язку з безперервними зливами і грозами. Зі своїх будинків евакуйовані близько 200 сімей.

Напередодні в регіоні через зсув, викликаний негодою, на залізничній гілці Мілан-Вентімілья потяг зійшов з рейок. Поранення отримали два машиністи, начальник поїзда і ще двоє пасажирів, життя яких зараз в безпеці. Керівництво Італійських залізниць прийняло рішення тимчасово перекрити дану ділянку дороги до усунення наслідків, що призвело до призупинення залізничного сполучення між Італією і півднем Франції.

Прокуратура міста Савона почала розслідування причини зсуву, до якого, за попередніми даними, могла призвести незаконна забудова на вершині пагорба. У зв'язку зі цими подіями міністр транспорту та інфраструктури Італії Мауріціо Лупі заявив також про необхідність провести найближчим часом зустріч з керівництвом Італійських залізниць.