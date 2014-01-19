Кличко закликає мітингувальників не провокувати "Беркут"

Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву він зробив на місці події на вул. Грушевського у Києві. Кличко зазначив, що застосування сили проти міліціонерів – це є провокація, що змусить «беркутівців» вдатися до силових дій.

За його словами, він домовиться про те, щоб людям відкрили прохід до будівлі Верховної Ради. Цю промову Кличка мітингувальники зустріли невдоволеними вигуками та свистом.

Наразі протестувальники розгойдують один із міліцейських автобусів, а правоохоронці у відповідь застосують світло-шумові гранати. Ситуація продовжує бути напруженою.

Нагадаємо, близько 500 активістів підійшли до кордону міліції на Грушевського, протестувальники лізуть на грузовики.