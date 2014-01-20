На Грушевського загорілася частина барикади
17:48, 20 січня 2014Політика
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Загорілася частина барикади, що зведена мітингувальниками на вулиці Грушевського
Згорілий автомобіль на Грушевського
Як передає кореспондент УНІАН, в той же час протистояння мітингувальників з міліцією продовжується.
За останню годину мітингувальникам вдалось відтіснити міліцію подалі від барикади. Мітингувальники активно застосовують “коктейлі Молотова” та петарди.
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Разом з тим активність міліції знизилась. Переважно міліція стоїть на певній відстані від мітингуючих, прикрившись металевими щитами.
Кількість мітингувальників на вулиці Грушевського зросла і зараз становить більше 5 тис.
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