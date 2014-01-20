На Грушевського загорілася частина барикади

Як передає кореспондент УНІАН, в той же час протистояння мітингувальників з міліцією продовжується.

За останню годину мітингувальникам вдалось відтіснити міліцію подалі від барикади. Мітингувальники активно застосовують “коктейлі Молотова” та петарди.

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Разом з тим активність міліції знизилась. Переважно міліція стоїть на певній відстані від мітингуючих, прикрившись металевими щитами.

Кількість мітингувальників на вулиці Грушевського зросла і зараз становить більше 5 тис.