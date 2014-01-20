Біля стадіону "Динамо" міліція посилила вогонь з травматичної зброї

Зокрема, міліціонери посилили вогонь з травматичної зброї та закидають мітингувальнків світлошумовими гранатами.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, останні у відповідь зі свого боку також намагаються вживати активних заходів щодо спротиву. Оскільки відстань з урахуванням барикад між міліцією та мітингувальниками складає понад сто метрів, дехто з активістів заліз на дах будинку, який знаходиться фактично на «межі барикади», та жбурляє в правоохоронців «коктейлі Молотова».

Читайте такожЗахарченко підписав наказ, що дозволяє Беркуту застосовувати зброюПобачивши такий перебіг подій, правоохоронці почали з лазерних прицілів, які встановлені на зброї, вишукувати по верхах будівлі ціль, а саме тих, хто почав жбурляти в них пляшками.

Як і раніше, міліція застосовує проти мітингувальників сльозогінний газ.