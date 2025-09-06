Також смартфон отримав дисплеї з частотою оновлення 120 Гц і стильний дизайн у яскравих кольорах.

Компанія Motorola випустила новий бюджетний "монстр автономності" G06 Power. Смартфон цікавий поєднанням просунутої начинки та адекватного цінника, пише Android Poliece.

Головною особливістю новинки став по-справжньому масивний акумулятор 7000 мАг. Motorola заявляє, що його вистачить на два з половиною дні роботи. Ба більше, батарея повинна зберігати 80% свого початкового об'єму після 1000 циклів зарядки.

Характеристики Moto G06 Power

Дисплей: 6,88", IPS, 1640 x 720 пікселів, 120 Гц, яскравість до 600 ніт

6,88", IPS, 1640 x 720 пікселів, 120 Гц, яскравість до 600 ніт Процесор: MediaTek Helio G81 Extreme, Mali-G52 MC2

MediaTek Helio G81 Extreme, Mali-G52 MC2 Пам'ять: 8 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої, яку можна розширити за допомогою карт microSD до 1 ТБ.

8 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої, яку можна розширити за допомогою карт microSD до 1 ТБ. Камери: основна камера 50 Мп з діафрагмою f/1.8, світлодіодний спалах, 8-мегапіксельна фронтальна камера з діафрагмою f/2.0

основна камера 50 Мп з діафрагмою f/1.8, світлодіодний спалах, 8-мегапіксельна фронтальна камера з діафрагмою f/2.0 ОС: Android 15.

Також телефон має клас захисту IP64 від пилу і бризок, оснащений сканером відбитків на бічній панелі, модулем NFC, Bluetooth 6, дводіапазонним Wi-Fi та стереодинаміками з підтримкою Dolby Atmos.

Варіанти забарвлення смартфонів виконані у співпраці з PANTONE. В Європі Moto G06 Power оцінили в 130 євро (~6200 грн), що робить його найдоступнішим смартфоном з таким АКБ.

У 2025 році на ринку почали з'являтися телефони з батареями 8000 мАг і навіть 8300 мАг. А Realme і зовсім тизерить смартфон з акумулятором 15 000 мАг.

А ось майбутній суперфлагман Galaxy S26 Ultra отримає стандартну літій-іонну батарею 5000 мАг. Samsung уперше встановив такий акумулятор у Galaxy S20 Ultra ще 2020 року.

